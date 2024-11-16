◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組台湾―日本（１６日・台北ドーム）西武・源田壮亮内野手が２点リードの４回１死、右越えソロを放ってチームを勢いづけた。大会３試合目にして７番・遊撃で初スタメン。第１打席は空振りの三振に倒れたが、４回１死の第２打席では真ん中に入ってきた１４２キロの直球を強振。打球は右翼席へ飛び込んだ。「とにかく次の１点が欲しい場面で最高の結果