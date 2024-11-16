新たにスタートした第二次石破内閣だが、選挙戦で非公認候補にも交付した2000万円を巡り、批判や不満の声が相次いでいる。安倍派５人衆の一人、高木毅氏の選挙区を取材すると、非公認でありながら選挙のために自民党支部の資金が使われていたことが明らかになった。【写真で見る】高木氏の選挙区支部から入金地域支部の通帳に記載された記録“非公認”でも党資金を「選挙」使用の実態裏金問題で自民党本部から非公認とされた高