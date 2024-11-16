第3回日本ホラー映画大賞授賞式が16日、グランドシネマサンシャイン池袋にて開催され、片桐絵梨子監督の『夏の午後、おるすばんをしているの』が大賞を受賞。選考委員長を務めた清水崇監督は「とにかくレベルが高くなっている」と応募作品の質の高さに舌を巻いていた。この日は各受賞者のほか、選考委員の堀未央奈、FROGMAN、小出祐介（Base Ball Bear）、宇野維正、ゆりやんレトリィバァも出席した。日本ホラー映画大賞は、プ