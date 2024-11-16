エティハド航空は、拠点のザイード国際空港ターミナルAの運用開始1周年を迎えた。ターミナルAは年間最大4,500万人の処理能力を持ち、エティハド航空は運航便数を2割以上増やした。世界80都市以上へ週1,732往復以上を運航している。3階建てのファーストクラス、ビジネスクラスラウンジを新設し、ファーストクラスとスイート利用者が無料で利用できるスパ、ライブクッキングステーションとブッフェを備えたダイニング、アブダビのス