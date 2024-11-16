将棋の第37期竜王戦七番勝負第4局が11月15・16の両日、大阪府茨木市の「おにクル」で行われ、挑戦者の佐々木勇気八段（30）が藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）に97手で勝利した。佐々木八段の会心譜となった第4局。圧巻の早期決着に、ファンも大興奮の様子で「さすが藤井キラー」「勇気完璧だった」と多くの声が上がっていた。【映像】藤井竜王VS佐々木八段 終局時の両者の表情最高峰タイトルを争う竜