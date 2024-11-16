福岡県警筑紫野署は16日、太宰府市青山4丁目付近で同日午前11時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代で身長170くらいのがっちり体形、青色のトレーナーを着用していたという。