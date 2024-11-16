ジャカルタを出発する板倉（中央）ら＝16日（共同）サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で中国とのC組第6戦に臨む日本代表は16日、試合が行われる福建省アモイに到着した。15日にインドネシアに4―0で快勝し、一夜明けてジャカルタから移動。19日の中国戦が年内最終戦となる。日本は4勝1分けの勝ち点13でC組首位に立ち、14日にバーレーンに1―0で競り勝った中国は2勝3敗の同6で4位につけている。9月のホーム