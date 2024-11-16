モデルでタレントの藤田ニコルが１６日放送のＴＢＳラジオ「藤田ニコルのあしたはにちようび」に出演。実母が出演中のネットフリックスによる恋愛リアリティーショー「あいの里シーズン２」について語った。藤田によると、母親の出演のきっかけはシーズン２のオーディションに、母親の友人とともに履歴書を書いて送付したことから。以前から母親に対して「誰か支えてくれる人がいた方がいい」と考えていたという。とはいえ