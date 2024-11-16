TOKYO FMをはじめJFN全国38局が毎年“文化の日”に送る全国ネット特別番組『FM FESTIVAL』。2024年度は、11月4日（月・祝）に「FM FESTIVAL 2024竹内まりや 45th Anniversary Special〜まりやとわたしのPrecious Words〜」が放送されました。番組ゲストには、デビュー45周年イヤーを迎え、10年ぶりのオリジナルアルバムとなる新作『Precious Days』をリリースしたシンガーソングライター・竹内まりやさんが出演。竹内さんが紡ぐ