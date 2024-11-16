スタジオジブリのアニメ映画「天空の城ラピュタ」の挿入歌「君をのせて」などで知られる歌手の井上あずみが１６日、神奈川・川崎市の洗足学園前田ホールで行われた「アニソン文化祭２０２４〜みんな集まれ！わたしは元気♪」の総合司会を務めた。昨年８月に脳出血を発症して以降、初となるステージ。左半身にまひが残っているため、車いすで登場した井上は「なんとかなると思ってたら、なんとかなりました。いろいろと応援して