夏が終わって日が短くなると、なんだか気分が落ち込みがちに。家に帰ればしんと冷えて静かな空間に寂しさが募り、温もりが足りないなと感じることも多々あります。私は秋からアロマキャンドルを暮らしに取り入れたことで、夜のリラックスタイムが豊かになりました。アロマキャンドルにハマったのは、モダンなデザインの日用品を扱うダイソーの新業態「Standard Products（スタンダードプロダクツ）」がきっかけです。貴重な夜のプ