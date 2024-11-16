Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年11月16日は、スマホやノートPCだけでなく、アクションカメラ、Nintendo Switchなど幅広い機器に対応したAmazonベーシック(Amazon Basics)の「microSDXCメモリーカード」やサンディスク（SanDisk）の｢Ultra SDSQUAC-256G-GH3M