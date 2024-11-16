お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀らが「エア痴漢」の実体験を赤裸々に告白した。【映像】女芸人たちが告白した「エア痴漢」被害11月14日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。3人が、日常生活で直面した男性からの嫌がらせについて率直に意見を交わした。番組中、稲田は最近起きた出来事を振り返