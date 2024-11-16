女芸人が元カレのまさかの行動を暴露。「知らない女と住んでいた」と衝撃の経験を明かした。【映像】元彼に他の女と住まれた美人女芸人11月14日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り