タレントで女優の松島かのんがこのほど、ヤングアニマルWeb（白泉社）に初登場。今春に高校を卒業した、１８歳の魅力を全開させた。 【写真】18歳の健康美を披露した松島かのん、大胆カットにドキッ！ 「制コレ22」で準グランプリに輝いた松島が、「音が聞こえる」と題されたグラビア企画を担当。白ビキニ、青と白のチェック柄ビキニなど、その健康美ボディを存分に披露した。サイト側からは「愛くるしい笑顔に、フレッシュ