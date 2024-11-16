ボクシング元世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン（58）が日本時間16日、約19年ぶりに公式に試合を行った。2005年のケビン・マクブライド戦以来の試合で、戦ったのは人気YouTuberのジェイク・ポール（27）だった。 【写真】ゴージャス&セクシーなドレス！ポールと手をつないで会場入り 前日計量で228.4ポンド（103.6キロ）と体を仕上げてきたタイソンは序盤こそ順調だったが、3回以降