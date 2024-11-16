タレント山田邦子（64）が16日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分）に出演。ダウンタウン松本人志（61）の復帰について私見を述べた。松本は「週刊文春」の発行元の文藝春秋などを相手取って損害賠償などを求めていた裁判を取り下げた。芸能活動の再開について、是非ともに意見が噴出しているが、山田は「漫才からだと思いますよ。それが一番いいと思いますね。やっぱり、いなかった時は相方（浜田雅功）がずっと