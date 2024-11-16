タレントの鈴木奈々（36）が16日放送の放送されたテレビ東京出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（後6・30）に出演。ウワサのカレとの関係性について言及した。鈴木と合流した出川哲朗が早速「なんかイケメンと付き合ってる、なんだかんだなんかニュースになってたよね」と、6月4日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」の企画「占い縁結び」で、3人制プロバスケットボール選手で婚活サバイバル番組「バ