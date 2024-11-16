男子第77回、女子第36回全九州高校駅伝（西日本新聞社など後援）が16日、宮崎県西都市の宮崎県高体連駅伝コース（男子7区間42・195キロ、女子5区間21・0975キロ）で行われ、男子は大牟田（福岡）が2時間3分25秒の大会新記録で3大会ぶり25度目、女子は神村学園（鹿児島）が1時間7分58秒で8大会連続12度目の優勝を飾った。今年の全国高校駅伝（12月22日、京都）から、各都道府県代表に加え、これまで5年に1度の記念大会で設けら