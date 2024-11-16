◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第3戦日本−台湾（2024年11月16日台北D）野球日本代表「侍ジャパン」の桑原将志外野手（31＝DeNA）は16日、「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」1次ラウンドB組第3戦台湾戦に「1番・左翼」で先発出場。初回に森下翔太外野手（24＝阪神）の右犠飛で先制のホームに生還した。初回1死一、三塁、森下の打球は少し浅めの右翼へのフライとなったが、三走・桑原が好走塁。気迫のヘッド