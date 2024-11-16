東京に冬の訪れを告げる六本木ヒルズのライトアップ。2024年11月7日（木）から12月25日（水）まで「けやき坂イルミネーション」が開催中。約90万灯のLEDが400mほど続く並木道を照らします。吉瀬美智子さんがイルミネーションを点灯2024年11月7日（木）に行われた点灯式には、女優の吉瀬美智子さんが登壇。点灯台に手をかざすと、けやき坂が煌びやかにライトアップしました。▲点灯式にはSNOW QUEENの吉瀬美智子さんが登場イルミネ