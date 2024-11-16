元国鉄内野手の徳武定之（とくたけ・さだゆき）さんが１４日、悪性リンパ腫で死去した。８６歳だった。告別式は２２日午前１０時、東京都品川区西五反田５の３２の２０桐ヶ谷斎場。喪主は妻、香（かおり）さん。早大時代の１９６０年、東京六大学秋季リーグで慶大と優勝決定戦の第３戦まで争った「早慶６連戦」を制した。６１年に国鉄（現ヤクルト）入団。初出場から８２１試合連続出場は現在もプロ野球記録。６８年に中日へ移