佐野なぎさの「ミルキー・グラマー」が東映チャンネルにて放送される。学生時代はおっぱいキャラでいじられていた超大型新人、佐野なぎさ。大学卒業後、就職内定を蹴ってグラビアデビューした彼女が黒のセクシーランジェリーや胸元が開いたハイレグ水着など、さまざまな衣装を披露。(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.(C)