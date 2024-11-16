とちぎテレビ 任期満了に伴う知事選挙は１７日投開票されます。 現職と新人の一騎打ちとなった今回の戦い、２人の候補は最終日の１６日も栃木県内を駆け巡りそれぞれの政策を訴えました。 立候補したのはいずれも無所属で、届け出順に 自民党と公明党の推薦を受ける現職の福田富一候補（７１）と、共産党が推薦し社民党が支持する新人の針川佐久眞候補（７４）の２人です。 県政史上初となる６期目を目指す福田候補、