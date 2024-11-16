とちぎテレビ 知事選挙と同じく１７日投開票を迎える宇都宮市長選挙です。改めて立候補者を紹介します。 立候補したのは届け出順に ・自民党と公明党の推薦を受ける現職の佐藤栄一候補（６３） ・公益財団法人理事長で新人の荒木大樹候補（５３） ・ＬＲＴに反対する市民団体代表で新人の上田憲一候補（８７） ・元つくば市副市長で新人の毛塚幹人候補（３３）の４人です。 ６期目を目指す現職に新人３人が挑みます