世界の子供たちがロボットのプログラミング技術を競うロボレーブの国際大会が石川県加賀市で始まりました。加賀ロボレーブ国際大会は2015年から開かれていて、今年で10回目となります。今年は日本や中国、台湾、メキシコなどから約470人が出場し、開会式では宮元陸・加賀市長が「プログラミングに親しみ将来、デジタル人材として活躍してください」と激励しました。競技は7種目で行われ、参加者はパソコンで何度もプログラムを確認