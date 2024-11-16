宝塚歌劇団の月組新トップ鳳月杏が16日、相手娘役天紫珠李との新トップコンビで、本拠地お披露目となる「ミュージカル・クエスト『ゴールデン・リバティ』」「Takarazuka Spectacular『PHOENIX RISING（フェニックス・ライジング）』−IN THE MOONLIGHT−」の初日を迎えた。大羽根を背負って大階段を下り、終えた本拠地の舞台。無事に公演の幕が開き、そして初日を終え、鳳月があいさつに立った。入団19年目で立った本拠地の初セン