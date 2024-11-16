「高校生販売甲子園」が開催された会場では、集まった若者に「闇バイト」の危険性を訴えようと、高崎警察署が啓発活動を行いました。 啓発活動は、若い世代に「闇バイト」の危険性を訴えようと、高崎警察署がはじめて実施したものです。警察官１０人に加え、「高校生販売甲子園」の実行委員会のメンバー４人も参加し、イベントに訪れた人たちにチラシや菓子などを配りながら注意を呼びかけました。 「闇バイト」に加担す