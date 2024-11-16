パリオリンピック柔道の金メダリスト・角田夏実選手を招いた少年柔剣道教室が県警察学校で開かれ、子どもたちが交流しながら技を学びました。 この教室は、柔道と剣道を学ぶ子どもたちに技術の向上や交流を深めてもらおうと、県警が開いたものです。特別講師にはパリオリンピック柔道女子４８キロ級金メダリスト・角田夏実選手が招かれ、各警察署が開く少年柔道剣道教室に通う４歳から１５歳までの子ども合わせて約１００人が参加