【モデルプレス＝2024/11/16】ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のRIO（リオ）が16日、グループのInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】NiziUリオ、新カラーにイメチェン◆リオ、赤髪姿披露最近は黒髪が定着していたリオは、秋冬らしい深めの赤にチェンジしたことがファンの間で話題に。今回の投稿では、そんな赤髪のストレート姿で、前髪は可愛らしく上げた自撮りショットを公開し