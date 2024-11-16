作り方は至って簡単。ボウルの中で順番に材料を混ぜていくだけ。誰でも失敗することなく、絶品のバナナケーキが作れちゃう保存必須のレシピがこちら！▼初心者さんでも失敗知らず全ての材料を一つずつボウルに入れて混ぜるだけと、コツもいらない、だれでも簡単に、思い立った時にすぐに作れちゃうのが嬉しいポイントです。驚くほど簡単♪混ぜるだけでバナナケーキ by ♪♪maron♪♪実際にこのレシピで作った人の感想つくれぽ（つ