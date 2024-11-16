◆第１０４回全国高校ラグビー兵庫県大会▽決勝報徳学園３６―８関西学院（１６日・神戸ユニバー記念競技場）決勝が行われ、報徳学園が関西学院を下して４大会連続５０度目の優勝を果たした。１２月２７日開幕の全国高校ラグビー大会（大阪・花園ラグビー場）出場を決めた。雨空の下でノーサイドの笛が鳴り響くと、報徳学園のメンバーは喜びを爆発させた。６年連続同一カードとなった決勝では、序盤に握った主導権を最後ま