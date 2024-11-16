1979年に第1作の放送が開始され、現在に至るまで続編が制作され続けている人気ロボットアニメ『機動戦士ガンダム』シリーズ。同シリーズはテレビ版だけでなく映画版も数多く製作されていますが、いずれの作品の主題歌も印象に残るものが多いですよね。そこで今回は、映画版ガンダムの神曲だと思うのはどの楽曲なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位FREEDOM3位BEYOND THE TIME 〜メビウスの宇宙を越え