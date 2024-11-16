11月14日、『トークィーンズ』（フジテレビ系）が放送され、俳優・鈴木福が出演。自身の恋愛事情を赤裸々に明かした。レギュラー出演しているタレント・森香澄から恋愛事情をインタビューされた鈴木は、《今まで何人もお付き合いした？》という質問に対し、《1人とか2人くらいですね》と回答。大学に入学前後に彼女がいたことを告白したのだ。これまで滅多に公にされてこなかった鈴木の恋愛事情。彼自身の口から語る姿に