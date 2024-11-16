Photo: 小暮ひさのり どれも1万円前後なのに満足感抜群。iPhoneユーザーにとってまず選択肢に出てくるのがやっぱり「AirPods」。でもAirPodsって結構値が張るんですよね。そこで魅力的なのが、比較的手に取りやすい1万円前後のイヤホン。今回は今気になるお手頃なのに高性能なイヤホンを3つ紹介します。【1位】Ankerの耳に挟むイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C40i」