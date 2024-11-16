アニメ「となりのトトロ」の主題歌や「天空の城ラピュタ」の挿入歌「君をのせて」などの名曲を歌う井上あずみ（５９）が１６日、神奈川県川崎市内の洗足学園前田ホールで「アニソン文化祭２０２４〜みんな集まれ！わたしは元気♪」で総合司会を行い、復帰ステージを果たした。昨年８月、４０周年記念コンサートのリハーサル中に頭痛を訴え、緊急搬送され、検査の結果、脳出血と診断された。会見では娘で歌手の今尾侑夕に連れら