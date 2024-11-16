サッカー元日本代表監督で現在メキシコ代表を率いているハビエル・アギーレ監督が１６日のホンジュラス戦の終了後、スタンドから投げ込まれたビール缶とみられる物体が頭を直撃して流血する事態になった。試合後、関係者と挨拶しようと相手ベンチに歩み寄ったアギーレ監督に対し複数の瓶などが投げ込まれ、その一つが直接当たった。すぐに流血し医療スタッフが措置するも白髪が赤に染まり、同監督は歩いてピッチを去った。ア