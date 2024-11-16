ブーイングはなし、関係者「台湾人は日本代表も見たい」野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は16日、台北ドームで日本代表「侍ジャパン」が地元の台湾代表と対戦。ともに2勝でグループ首位の両チーム。熱狂的で知られる台湾の大応援が球場を包み込み、“完全アウェー”の雰囲気が広がった。日本はここまでオーストラリア、韓国に勝利。地元・台湾との試合には阪神の才木浩人が先発に起用された。台湾の