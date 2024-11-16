Amazonが2024年10月16日(水)に電子書籍リーダー「Kindle」シリーズの新型モデルを発表しました。中でもKindleシリーズのエントリーモデルである「Kindle」の最新モデルは、ディスプレイの輝度や鮮明さがアップして日差しの下や暗い部屋でも読みやすくなったりページをめくりやすくなったりとアップデートされているほか、従来の「ブラック」に加えて「マッチャ」も新登場しています。新しいKindleを借りることができたので、実際に