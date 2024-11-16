令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第11話「あまい言葉にご用心！」が17日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第11話「あまい言葉にご用心！」予告絆斗（日野友輔）がロマンス詐欺の“容疑者”となってしまった。ショウマ（知念英和）と幸果（宮部のぞみ）に呼び出された絆斗は真犯人を捕まえようと、女性との待ち合わせ場所である喫茶店に自ら出向く。グラニュ