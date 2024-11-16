大阪城ホールで開かれている第37回全日本マーチングコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の「中学生の部」は16日午後、すべての演奏・演技が終わった。後半に出場した中学や地域バンド計16団体のなかから、5団体が金賞に輝いた。「いつも通り」アリーナ自在全日本マーチングコン中学後半レビュー後半の審査結果は次の通り。（同じ賞の並びは演奏順）【金賞】足立区立十四（東京）、西宮市立上甲子園（兵庫）、