ネーションズリーグ第5節でポーランド代表と対戦し、5-0の大勝を飾ったポルトガル代表。クリスティアーノ・ロナウドの2ゴールなどゴールラッシュで強さを見せつけた。そんなこの試合で話題を呼んでいるのが、87分のロナウドのゴールだ。PA内からのヴィティーニャのふわりとしたクロスに反応したロナウドは数歩下がりながら、右足でオーバーヘッド。39歳とは思えない身体能力を見せ、キャリア通算910ゴール目をマークしたのだ。この