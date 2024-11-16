自分のまちの産業について学んでもらおうと下松市で16日、小中学生を対象にした産業見学ツアーが行われました。一行が訪れたのは笠戸島にある新笠戸ドック。ここでは年間7隻の貨物船が建造されています。ツアーには、下松市内の小中学生とその保護者58人が参加しました。（現場音）「手前にあるこちらが次の船のメガブロック船の一番後ろになる」こちらは船の組み立て現場です。先程説明のあったブロックをこの場所で