２人組ロックバンド「真心ブラザーズ」が１６日、東京・江東区の「ＣＩＴＡＢＲＩＡＢＡＹＰＡＲＫＧＲＩＬＬ＆ＢＡＲ」で行われた「ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮＤＥＦＥＮＤＥＲＴＯＫＹＯ２０２４」に出演した。自動車メーカー「ＤＥＦＥＮＤＥＲ」のイベント。豊洲のベイエリアに設置された屋外ステージに登場した２人は「ぬかよろこび」「ＪＵＭＰ」などを披露した。心地よい秋風が吹く中、ＹＯ‐ＫＩＮＧが「