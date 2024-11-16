「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」に出場している侍ジャパンの栗原陵矢内野手（28）が、台湾戦前の試合前練習でフリー打撃を行わなかった。前日の韓国戦で右手に死球を受け、サポーターを付けて守備練習などを行った。打撃練習については「中でやりました」と説明した。患部の状態については「痛みも多少あって腫れもありますけど、大丈夫です」と笑顔で軽症を強調した。前日は「5番・三塁」でスタメン出場して3打