【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩを訴えた訴訟の被告に、米マイクロソフト（ＭＳ）を加えたことが明らかになった。両社が生成ＡＩ市場を独占し、不当に利益を得たとして損害賠償などを求めている。マスク氏は８月、オープンＡＩなどを提訴していたが、今月１４日付で訴状を