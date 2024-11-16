歌手の西川貴教が15日、自身のXを更新。中国・上海にある実物大フリーダムガンダム立像との2ショットを公開した。【写真あり】上海の実物大フリーダムガンダムの前でノリノリな西川貴教西川は、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズの主題歌でおなじみ。この日は、アニサマ上海のために中国を訪れており、ららぽーと上海金橋にあるフリーダムガンダムとの2ショットが実現した。西川は「やっと！やっと会えたよ」とハートマーク付