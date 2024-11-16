メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、岐阜県の特産、名産を紹介するイベントが始まりました。 会場には伝統工芸品の一位一刀彫や美濃焼をはじめ、白川村で育てられている結旨豚のカレーなど岐阜県の名産品が並んでいます。 飛騨の家具のアウトレット商品のコーナーは、市場価格より安く販売されていて多くの人が品定めをしていました。 飛騨地域では初めてとなる「出張輪島朝市」も出店し