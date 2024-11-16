アジア太平洋経済協力（APEC）非公式首脳会議に出席のため、ペルーのリマを訪問中の習近平国家主席は現地時間15日、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と会談しました。習主席は、「過去2年間で地域と国際情勢には多くの変化があった。中国と韓国は情勢がどのように変化しようとも、国交樹立の初心を守り、善隣友好の方向を固め、互恵ウィンウィンという目標を堅持し、地域の平和・安定と発展・繁栄を促進するためにより大き