1966（昭和41）年5月に開通した、大船駅とドリームランド駅間を結んだドリームランドモノレール（運営：ドリーム交通）は、開業後、わずか1年半で運行休止となった超「短命」な路線だった。以下、『かながわ鉄道廃線紀行』（森川天喜著 2024年10月神奈川新聞社刊）の内容を一部抜粋し、ドリームランドモノレールとは、どのような乗り物だったのか、見ていくことにしよう。【モノクロ写真】横浜ドリームランドの入口付近。写真中央